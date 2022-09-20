Глибина вирви сягає 2 метрів, а діаметр – 6. Про це в ефірі національного телемарафону заявив президент Енергоатому Петро Котін.

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Наслідки обстрілу ПАЕС

Після ракетного удару трапилося відключення лінії високовольтних електропередач 150 кіловольтів, 25 кіловольтів і 10 кіловольтів. Зараз роботу відновлена. Окрім вікон, пошкоджень зазнали також стіни ПАЕС. На щастя, на навантаження станції це ніяк не вплинуло.

Якби ракета вдарила ближче, то наслідки були б дуже важкі. За попередніми даними, росіяни запустили по промисловій зоні ПАЕС ракету "Іскандер". Якби вона влучила у саму станцію, то пробила б бетон і потрапила у басейн відпрацьованого ядерного палива. Це б викликало радіоактивні наслідки для України.

Ударами по АЕС росіяни дивляться на реакцію світу. То ж якщо їм зараз не дати рішучу відповідь, то наслідки будуть ще гірші, бо окупанти продовжуватимуть. Це спланований акт ядерного тероризму, адже ракети не падають на майданчиках АЕС просто так,

– наголосив Котін.

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Чи є план на випадок аварії на Південноукраїнській АЕС

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що у влади є план щодо евакуації населення. Весь алгоритм дій на випадок катастрофи відпрацьований.

Транспорт та окремий гарнізон є. Усі маршрути в межах 30 кілометрової зони й далі складені. Але я не думаю, що росія з глузду з'їде зовсім і допустить ядерну катастрофу, адже це буде крах і для самої росії,

– зазначив очільник ОВА.

Він зазначив, що ворог навмисно бив високоточною ракетою. Його мета – шантажувати й примушувати до переговорів. Однак зараз прямої загрози нема.

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