Глубина воронки достигает 2 метров, а диаметр – 6. Об этом в эфире национального телемарафона заявил президент Энергоатома Петр Котин.

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Последствия обстрелов ЮАЭС

После ракетного удара произошло отключение линии высоковольтных электропередач 150 киловольтов, 25 киловольтов и 10 киловольтов. Сейчас работа возобновлена. Кроме окон, повреждения получили также стены ЮАЭС. К счастью, на нагрузку станции это никак не повлияло.

Если бы ракета ударила поближе, то последствия были бы очень тяжелыми. По предварительным данным, россияне запустили по промышленной зоне ЮАЭС ракету "Искандер". Если бы она попала в саму станцию, пробила бы бетон и попала в бассейн отработанного ядерного топлива. Это вызвало бы радиоактивные последствия для Украины.

Ударами по АЭС россияне смотрят на реакцию мира. Если им сейчас не дать решительный ответ, то последствия будут еще хуже, потому что оккупанты будут продолжать. Это спланированный акт ядерного терроризма, ведь ракеты не падают на площадках АЭС просто так,

– подчеркнул Котин.

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Есть ли план на случай аварии на Южноукраинской АЭС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что у власти есть план по эвакуации населения. Весь алгоритм действий на случай аварии отработан.

Транспорт и отдельный гарнизон есть. Все маршруты в пределах 30 километровой зоны и дальше составлены. Но я не думаю, что россия с ума сойдет совсем и допустит ядерную катастрофу, ведь это будет крах и для самой россии.

– отметил глава ОВА.

Он отметил, что враг намеренно бил высокоточной ракетой. Его цель – шантажировать и принуждать к переговорам. Однако сейчас прямой угрозы нет.

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