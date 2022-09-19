Через вибухи в деяких районах міста зникало світло. Повітряну тривогу оголосили близько 1:47. Одразу через лічені хвилини надійшли перші повідомлення про вибухи.

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Пролунало 8 вибухів

Голова ОВА Олександр Старух підтвердив вибухи у місті та повідомив про 8 ракетних ударів по місту. Мішенню окупантів знову стала інфраструктура міста.

Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації,

– наголосив Старух.

Вибухи були потужними. У мережі публікують кадри, на яких чутно звуки перших вибухів – у місті в той час ще лунала сирена.

Вибухи в Запоріжжі: дивіться відео

У кількох районах міста після вибухів зникло світло. Станом на 2:03 почалося відновлення електропостачання, однак поки що воно відновлене не повністю.

Також електропостачання зникло й у передмісті Запоріжжя.

За даними місцевих телеграм-каналів, після одного з влучань виникла масштабна пожежа в одному з районів Запоріжжя.

Можлива пожежа в Запоріжжі після удару: дивіться відео

Окупанти могли вдарити по Південноукраїнській АЕС

Близько 00:16 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Опісля почали надходити повідомлення про вибухи як у Миколаєві, так і в області.

Згодом група monitor повідомила про можливий ракетний удар по території Південноукраїнської АЕС. За даними групи, росія пошкодила комунікації станції, однак критичні об'єкти, на щастя, не постраждали, а рівень радіації залишається в межах норми. Офіційної інформації станом на 2:30 немає. Так само поки що немає інформації про черговий обстріл окупантами Миколаєва.

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