Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що росіяни мають відійти від міст на 200 кілометрів. Тоді їм буде важче атакувати.

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"На жаль, дальність має бути 200 кілометрів і більше. Навіть ракети комплексу С-300, які переробили в клас земля-земля, дістають до 200 кілометрів. Якщо брати "Іскандер", то російські війська треба посунути від Миколаєва на 500 кілометрів", – сказав експерт.

Кількість обстрілів може суттєво зменшитися

За словами Жданова, зараз в Україні є проблеми з доставленням протиракетних засобів. Однак коли їх нададуть, то проблему можна розв'язати частково.

Питання захисту таких міст як Миколаїв, Харків, Краматорськ і тепер Чугуїв (взагалі всієї лінії міст, які звільнили) частково розв'яжуть. Це Харківська, Сумська чи Чернігівська області. Якщо нададуть протиракетні комплекси, то населені пункти матимуть захист від ракетних обстрілів, – вважає Жданов.

Він додав, що кількість обстрілів може різко скоротитися. Проте атакувати здатна ворожа артилерія, але на менші відстані.

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