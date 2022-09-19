Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что россияне должны уйти от городов на 200 километров. Тогда им будет тяжелее атаковать.

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"К сожалению, дальность должна быть 200 километров и больше. Даже ракеты комплекса С-300, которые переделали в класс земля-земля, достают до 200 километров. Если брать "Искандер", то российские войска нужно отодвинуть от Николаева на 500 километров", – сказал эксперт.

Количество обстрелов может существенно снизиться

По словам Жданова, сейчас в Украине проблемы с доставкой противоракетных средств. Однако когда их предоставят, то проблему можно решить частично.

Вопрос защиты таких городов как Николаев, Харьков, Краматорск и теперь Чугуев (вообще всей линии освободившихся городов) частично разрешат. Это Харьковская, Сумская или Черниговская области. Если предоставят противоракетные комплексы, то населенные пункты будут защищать от ракетных обстрелов, – считает Жданов.

Он добавил, что количество обстрелов может резко сократиться. Однако атаковать способна вражеская артиллерия, но на меньшие расстояния.

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