Из-за взрывов в некоторых районах города исчез свет. Воздушная тревога была объявлена ​​около 1:47. Сразу спустя считанные минуты поступили первые сообщения о взрывах.

Обратите внимание Прифронтовые города частично можно защитить от ракет: Жданов рассказал, что для этого нужно

Раздалось 8 взрывов

Глава ОВА Александр Старух подтвердил взрывы в городе и сообщил о 8 ракетных ударах по городу. Мишенью оккупантов снова стала инфраструктура города.

Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации,

– подчеркнул Старух.

Взрывы были сильными. В сети публикуют кадры, на которых слышны звуки первых взрывов – в городе в то время еще доносилась сирена.

Взрывы в Запорожье: смотрите видео

В нескольких районах города после взрывов исчез свет. По состоянию на 2:03 началось возобновление электроснабжения, однако пока оно восстановлено не полностью. Также электроснабжение исчезло и в пригороде Запорожья.

По данным местных телеграмм-каналов, после одного из попаданий возник масштабный пожар в одном из районов Запорожья.

Возможен пожар в Запорожье после удара: смотрите видео

Оккупанты могли ударить по Южноукраинской АЭС

Около 00:16 в Николаевской области была объявлена ​​воздушная тревога. Затем начали поступать сообщения о взрывах как в Николаеве, так и в области.

Впоследствии группа monitor сообщила о возможном ракетном ударе по территории Южноукраинской АЭС. По данным группы, россия повредила коммуникации станции, однако критические объекты, к счастью, не пострадали, а уровень радиации остается в пределах нормы. Официальной информации на 2:30 нет. Также пока нет информации об очередном обстреле оккупантами Николаева.

К теме – последствия российского удара по Славянской ТЭС: смотрите видео