Внаслідок атаки росіян у будинках повилітали шибки. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
Важливо Росіяни обстріляли Запоріжжя: ракети влучили в об'єкти інфраструктури і будинки, є постраждалі
Що відомо про обстріл окупантів
Запоріжжя атакують майже щодня. Внаслідок обстрілу у Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.
Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80,
– зауважив Куртєв.
Наразі відомо про трьох постраждалих, їх з легкими травмами госпіталізували.
Росіяни випустили 9 ракет по Запоріжжю
22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300. У місті були руйнування, а з-під завалів діставали людей. Внаслідок атаки готелю загинув 65-річний працівник, ще п'ятеро людей постраждали.
Крім того, окупанти вдарили по телевежі, а це може свідчити про те, що ворог готується до своєї інформаційно-пропагандистської компанії.
Яка ситуація у Запорізькій області: останні новини
- Зрадник окупованої Запорізької області євген балицький зізнався у розстрілах мирних жителів та відкрито погрожував людям розстрілами. Він вимагає місцевих мешканців інформувати про тих, хто вестиме партизанську війну.
- Крім того, у районі Центрального ринку тимчасово окупованого Мелітополя 22 вересня прогримів вибух. Росіяни ліквідували шістьох своїх військових. За словами мера міста Івана Федорова, перед псевдореферендумом окупанти проводять зачистку серед своїх військових.
- Окупанти забирають своїх командирів із Запорізького напрямку. Їм поставили завдання не допустити просування сил Оборони України вглиб окупованої території.