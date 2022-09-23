Внаслідок атаки росіян у будинках повилітали шибки. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Важливо Росіяни обстріляли Запоріжжя: ракети влучили в об'єкти інфраструктури і будинки, є постраждалі

Що відомо про обстріл окупантів

Запоріжжя атакують майже щодня. Внаслідок обстрілу у Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80,

– зауважив Куртєв.

Наразі відомо про трьох постраждалих, їх з легкими травмами госпіталізували.

Росіяни випустили 9 ракет по Запоріжжю

22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев'ять ракет С-300. У місті були руйнування, а з-під завалів діставали людей. Внаслідок атаки готелю загинув 65-річний працівник, ще п'ятеро людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили по телевежі, а це може свідчити про те, що ворог готується до своєї інформаційно-пропагандистської компанії.

Яка ситуація у Запорізькій області: останні новини

Зрадник окупованої Запорізької області євген балицький зізнався у розстрілах мирних жителів та відкрито погрожував людям розстрілами. Він вимагає місцевих мешканців інформувати про тих, хто вестиме партизанську війну.

Крім того, у районі Центрального ринку тимчасово окупованого Мелітополя 22 вересня прогримів вибух. Росіяни ліквідували шістьох своїх військових. За словами мера міста Івана Федорова, перед псевдореферендумом окупанти проводять зачистку серед своїх військових.

Окупанти забирають своїх командирів із Запорізького напрямку. Їм поставили завдання не допустити просування сил Оборони України вглиб окупованої території.

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