Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що ворог "продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем".

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Окупанти намагаються втримати ситуацію під контролем

У Генштабі розповіли, що командуванням 58 загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, які діють на Запорізькому напрямку.

Повідомляється, що на зборах"наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території".

ЗСУ вдарили по загарбниках на Запоріжжі

У Генштабі повідомили, що підтверджено факти ураження живої сили та об'єктів росіян у Запорізькій області протягом 18 вересня.

На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

Росіянам непереливки на окупованому Запоріжжі

Російських загарбників постійно переслідує "бавовна" на окупованій території Запоріжжя. Зокрема, чи не найбільше втрат росіяни зазнають в окупованому Мелітополі.

У понеділок, 19 вересня, в районі аеродрому вкотре прогриміли вибухи. Також вибухи в Мелітополі декілька разів лунали протягом 18 вересня. Мер Мелітополя Іван Федоров інформував, що успішно ліквідовано російську техніку, перевезену до Молочного лиману.

Також у Мелітополі вдало працюють партизани. Вони пошкодили залізничне полотно, яким окупанти возили зброю і паливо з Криму.

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