Схоже, що мелітопольський рух опору гарно відпрацював та знищив чергове логістичне сполучення ворога.

Увага За 3 тижні ворог звіз у Мелітополь дуже багато техніки, – мер про важливість міста для росіян

Зазначають, що зруйновано приймально-відправну колію станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал і рейки.

Загиблих і постраждалих немає.

Росіяни активізувались

Місцеві телеграм-канали пишуть, що як завжди після інциденту, російські військові пильно оглядають усі машини у Мелітополі, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

До слова, удар на своїх пропагандистських каналах підтвердили і самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".

У Мелітополі тепер бавовна часто

16 вересня мер міста Іван Федоров повідомив про потужні вибухи на аеродромі. Він зазначив, що в окупантів можуть бути серйозні втрати. Водночас всього лиш день перед тим "бавовна" завітала у південну частину Мелітополя.

Той факт, що"бавовна" в місті почастішала свідчить про успішну роботу відважних українських партизанів. Вони всіма можливими способами псують життя окупантів й показують, що в Україні їм не раді.

Тож, росіяни добряче налякані і вже втікають з Мелітополя до Криму.

Крім того, ніякого "референдуму" у місті не буде. Росіяни планували провести так зване "голосування" 11 вересня, але контрнаступ Збройних Сил України вщент зруйнував їхні плани.

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