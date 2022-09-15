Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Наразі з'ясовують причини інциденту.

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Крім цього, коеспонденти Суспільного повідомили о 18:55 про вибухи на околицях окупованого Херсона.

Що відбувається у регіоні

У Запорізькій області збільшилася кількість обстрілів. Росіяни за останню добу вдарили по 19 населеним пунктам та пошкодили 37 цивільних об'єктів. Переважно мовиться про людські домівки.

За словами кореспондента 24 каналу, 110 запорізька бригада тероборони воює ближче до кордону з Донецькою областю. Військові потужно атакують окупантів з дронів. Крім цього, по росіянах б'є артилерія та стрілецька зброя.

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"Окупанти скаржаться, що ЗСУ щільно накривають їх артилерією. Основна маса втрат – від артилерійського вогню, натомість від кульових поранень набагато менше", – сказав кореспондент.

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