Окупанти завезли до будинку виконкому українські прапори та військову форму Збройних Сил України. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Яка ситуація в окупованому Бердянську

Можливо будуть використовувати для якихось провокацій з метою звинуватити ЗСУ,

– зазначив кореспондент.

Так, російські окупаційні війська вже не вперше вдаються до таких підступних дій.

Мешканці Бердянська розповіли про ситуацію в окупованому місті. Під час переміщення загарбниками військової техніки у місті немає зв'язку. Росіяни вимикають мобільний зв'язок та інтернет місцевим жителям.

Також у Бердянську є велика проблема з підвищенням цін на всі категорії продуктів. Така ситуація виникла через те, що росіяни постійно знижують курс української гривні, намагаючись витіснити її з обігу.

Вже було і 1,5 рубля до гривні, і 1,25. Зараз намагаються встановити (курс – 24 канал) 1 рубль до гривні. Але гривня все одно функціонує,

– розповів кореспондент.

Раніше пільговий проїзд у бердянському транспорті коштував 4 гривні, а внаслідок "експериментів з валютою" росіян став 8 гривень. Звичайний квиток зараз коштує близько 14 гривень. Ціни дуже помітно підскочили, зокрема на продукти та засоби гігієни.

Кореспондент розповів, яка ситуація в окупованому Бердянську: дивіться відео

Яка ситуація на інших окупованих територіях