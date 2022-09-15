Оккупанты завезли в дом исполкома украинские флаги и военную форму Вооруженных Сил Украины. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
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Какая ситуация в оккупированном Бердянске
Возможно будут использовать для каких-либо провокаций с целью обвинить ВСУ,
– отметил корреспондент.
Российские оккупационные войска уже не впервые предпринимают такие коварные действия.
Жители Бердянска рассказали о ситуации в оккупированном городе. Во время перемещения захватчиками военной техники в городе нет связи. Россияне отключают мобильную связь и интернет местным жителям.
Также в Бердянске большая проблема с повышением цен на все категории продуктов. Такая ситуация возникла из-за того, что россияне постоянно снижают курс украинской гривны, пытаясь вытеснить ее из обращения.
Было уже и 1,5 рубля к гривне, и 1,25. Сейчас пытаются установить (курс – 24 канал) 1 рубль к гривне. Но гривна все равно функционирует,
– рассказал корреспондент.
Так, ранее льготный проезд в бердянском транспорте стоил 4 гривны, а в результате "экспериментов с валютой" россиян стал 8 гривен. Обычный билет сейчас стоит около 14 гривен. Цены очень заметно подскочили, в частности, на продукты и средства гигиены.
Корреспондент рассказал, какая ситуация в оккупированном Бердянске: смотрите видео
Какая ситуация на других оккупированных территориях
- Украинские военные активно работают в Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз произошел "хлопок" во временно оккупированных городах. Местные жители слышали взрывы в Мелитополе и Бердянске.
- Российские захватчики в оккупированном Херсоне захватили помещение детской областной библиотеки и отделения "А-Банка", а в Новой Каховке – здание одной из энергетических компаний. Кроме того, россияне ограбили там боксы и мастерские.
- В Херсонской области российские оккупационные войска довольно часто оставляют людей без электроснабжения. Вместе с электричеством прекращается водоснабжение и исчезает мобильная связь. Оккупанты рассказывают, будто это украинские бойцы повредили электросеть. Впрочем, на самом деле россияне делают это, когда перекидывают свою технику.