Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, люди в местных группах в соцсетях часто сообщают об отсутствии света.

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Зачем россияне выключают свет в Херсонской области

Вместе с электричеством прекращается водоснабжение и исчезает мобильная связь.

Оккупанты довольно часто выключают свет на оккупированной Херсонщине. Они объясняют это тем, что ВСУ повредили электросеть. Но на самом деле россияне делают это, когда перебрасывают технику или перенастраивают какие-то свои сервисы.

– рассказал Хлань.

По его словам, главная цель оккупантов – оставить местное население без мобильной связи, чтобы люди не могли сообщать ВСУ о перемещении техники врага.

Оккупанты прикрываются гражданскими

Несмотря на то, что все логистические артерии врага в Херсонской области находятся под огненным контролем ВСУ, оккупанты упорно пытаются ремонтировать мосты и наводить понтонные переправы.

Чтобы перебрасывать оружие, россияне используют даже баржи. Также оккупанты возводят понтонные переправы с левого на правый берег Днепра и днем прикрываются гражданскими людьми. То есть они миксуют и военную технику, и гражданский автотранспорт,

– отметил депутат Херсонского облсовета.

Как сообщил Хлань, в последние недели россияне стягивают военную технику и боеприпасы в Каховку и Новую Каховку, надеясь перебросить ресурсы на правый берег Днепра.

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Военнослужащий ВСУ напомнил, что украинские военные уничтожили переправу врага между Каховкой и селом Львово.

"Украинские военные продолжают уничтожать не только переправы оккупантов, но и вражеские склады и скопления техники", – добавил Хлань.

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