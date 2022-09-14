Оккупанты атаковали Николаевскую область ракетами С-300 с мощной разрушительной силой, в области есть погибшие и раненые. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Важно Возможности пополнять запасы оккупантов на Юге сведены к нулю, – Гуменюк

Морально-психологический дух оккупантов подорван

Действия россиян свидетельствуют об их невозможности продвижения по суше. Вооруженные Силы Украины продолжают работу по уничтожению понтонных переправ на Юге. В то же время, захватчики ищут альтернативные способы переправки своей техники. По словам Гуменюк, их упорство продиктовано приказами, которые они получают. Оккупанты хотят удержать хотя бы что-то, что было запланировано.

Кроме того, Гуменюк добавила, что у россиян нет шансов провести референдум на оккупированных территориях.

Ведь постоянно продолжаются воздушные тревоги на оккупированной территории, связанные с нашим огненным контролем, и наша работа артиллерийских подразделений связана с уничтожением складов с боеприпасами,

– сказала Гуменюк.

За прошедшие сутки были уничтожены пункты управления и районы сосредоточения вооружения и вражеской техники. Но все то, что оккупанты подтащили туда, еще имеет определенный ресурс. Хотя морально-психологический дух их подразделений очень подорван.

Что известно о ситуации на Юге

Украинские защитники уже деоккупировали около 500 квадратных километров на Юге. ВСУ освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в Херсонской области оккупанты отошли от своих позиций в некоторых населенных пунктах. Из-за больших потерь россияне выгнали местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее для своих военных.

Кроме того, с Юга бегут не только оккупанты, но и коллаборанты. Они вывозят награбленное имущество и свои семьи, потому что осознают, что их ждет.

В течение 13 сентября на Юге захватчики понесли немалые потери. Украинская авиация нанесла 9 ударов по враждебным позициям.

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