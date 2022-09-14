Окупанти атакували Миколаївщину ракетами С-300 з потужною руйнівною силою, в області є загиблі та поранені. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Важливо Можливості поповнювати запаси окупантів на Півдні зведені до нуля, – Гуменюк

Морально-психологічний дух окупантів підірваний

Дії росіян свідчать про їхню неможливість просування суходолом. Збройні Сили України продовжують роботу зі знищення понтонних переправ на Півдні. Водночас загарбники шукають альтернативні способи переправки своєї техніки. За словами Гуменюк, їхня наполегливість продиктована наказами, які вони отримують. Окупанти хочуть утримати хоча б щось, що було заплановано.

Крім того, Гуменюк додала, що росіяни не мають шансів провести референдум на окупованих територіях.

Бо постійно тривають повітряні тривоги на окупованій території, пов'язані з нашим вогневим контролем і наша робота артилерійських підрозділів пов'язана зі знищенням складів з боєприпасами,

– сказала Гуменюк.

За минулу добу було знищено пункти управління і райони зосередження озброєння та ворожої техніки. Але все те, що окупанти підтягнули туди, ще має певний ресурс. Хоча морально-психологічний дух їхніх підрозділів надзвичайно підірваний.

Що відомо про ситуацію на Півдні

Українські захисники вже деокупували близько 500 квадратних кілометрів на Півдні. ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що в Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. А через великі втрати росіяни вигнали місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її для своїх військових.

Крім того, з Півдня тікають не лише окупанти, а й колаборанти. Вони вивозять награбоване майно та вивозять свої сім'ї, бо усвідомлюють, що на них чекає.

Протягом 13 вересня на Півдні загарбники зазнали чималих втрат. Українська авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях.

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