Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, люди у місцевих групах в соцмережах часто повідомляють про відсутність світла.

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Навіщо росіяни вимикають світло на Херсонщині

Разом з електрикою припиняється водопостачання та зникає мобільний зв'язок.

Окупанти доволі часто вимикають світло на окупованій Херсонщині. Вони пояснюють це тим, що начебто ЗСУ пошкодили електромережу. Але насправді росіяни роблять це, коли перекидають техніку чи переналаштовують якісь свої сервіси,

– розповів Хлань.

За його словами, головна мета окупантів – залишити місцеве населення без мобільного зв'язку, аби люди не могли повідомляти ЗСУ про переміщення техніки ворога.

Окупанти прикриваються цивільними

Попри те, що усі логістичні артерії ворога на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ, окупанти вперто намагаються ремонтувати мости та наводити понтонні переправи.

Аби перекидати зброю, росіяни використовують навіть баржі. Також окупанти наводять понтонні переправи з лівого на правий берег Дніпра і вдень прикриваються цивільними людьми. Тобто вони міксують і військову техніку, і цивільний автотранспорт,

– зазначив депутат Херсонської облради.

Як повідомив Хлань, протягом останніх тижнів росіяни стягують військову техніку та боєприпаси у Каховку та Нову Каховку, сподіваючись перекинути ресурси на правий берег Дніпра.

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Військовослужбовець ЗСУ нагадав, що українські військові знищили переправу ворога між Каховкою та селом Львове.

"Українські військові продовжують знищувати не тільки переправи окупантів, а й ворожі склади та скупчення техніки", – додав Хлань.

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