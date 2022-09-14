Бійці кадирова катують дезертирів

Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що половину з усіх цих кадирівців завезли на Херсонщину нещодавно.

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За словами активіста, бійці кадирова зосередилися не в Херсоні, а в селах та селищах навколо Перекопа, Сиваша та Чонгара. Саме там вони полюють на дезертирів, яких жорстоко катують та вбивають – розстрілюють, перерізають горлянки та відрізають голови.

Слід зауважити, що так вони вчиняють лише з мобілізованими з квазіреспублік на окупованому Донбасі, адже вони є абсолютно безправними і мають "віддавати військовий борг рідній республіці для її захисту на території Херсонської області".

Натомість росіяни, якщо вони вже потрапили до Херсона чи Нової Каховки, можуть просто написати рапорт і кадирівці їм не загрожуватимуть. Молчанов вважає, що якби вони застосовували такі ж репресії до регулярних російських військ, то це не сподобалося б їхньому керівництву. Тим паче, що такого масового дезертирства серед росіян, як серед донецьких мобілізованих, на Херсонщині поки що не спостерігається.

Воно буде й тут, як було на Харківському напрямку, але до цього потрібно визначити напрямки, щоб вони зрозуміли, що на них чекає,

– припустив активіст.

Кадирівці бояться бути підстреленими

Отже, функція кадирівців у Херсонській області є досить обмеженою. Вони не є тими традиційними загороджувальними загонами чи другим ешелоном, який стріляє у спини першому, якщо той намагається втекти. Молчанов зауважив, що кадирівці, ймовірно, не хочуть займатися цим, бо бояться що у них влучать. Вони надають перевагу перебуванню там, де набагато менше шансів отримати кулю.

Зокрема й тому, окрім виловлювання та катування дезертирів, вони мають ще одне заняття – перехоплюють тих, хто тікає з награбованим на цивільному транспорті. Це можуть бути і росіяни, а не тільки донецькі мобілізовані.

"Дуже зручно. Перехопив – або розвів на якісь гроші як "відкат", або просто забрав все, що там було, і відпустив без нічого", – розповів Молчанов.

Активіст Володимир Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

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