Очевидці говорять, що на місці події лежать двоє людей. Обставини інциденту зараз уточнюються. Водночас росЗМІ повідомляють, що в район ринку направлені наряди поліції.
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У районі центрального ринку тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів вибух. Підірвали магазин на вулиці Свердлова, де продавали військову форму.
Очевидці говорять, що на місці події лежать двоє людей. Обставини інциденту зараз уточнюються. Водночас росЗМІ повідомляють, що в район ринку направлені наряди поліції.
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