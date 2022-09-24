Об обстреле в 04:05 сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом.

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Враг ночью атаковал Запорожье

Анатолий Куртев сообщил, что из-за обстрела есть пострадали. Также сообщается, что на месте обстрела уже работают соответствующие службы.

В Запорожской области в 00.40 объявили воздушную тревогу и только в 03.44 был отбой. Следовательно, тревога фактически звучала 3 часа.

Оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье

Отметим, что поздним вечером 22 сентября россияне также атаковали Запорожье во время воздушной тревоги. В городе раздалась серия мощных взрывов. По данным местных жителей, 6 из них прозвучали одновременно.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух информировал, что под ударом снова оказались объекты инфраструктуры города.

В Запорожской ОВА с утра 23 сентября рассказали детали обстрела. Сообщалось, что оккупанты выпустили около 10 ракет. Кроме разрушенного объекта гражданской инфраструктуры, были повреждены дома и автомобили вокруг.

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Утром 22 сентября оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу, запустив 9 ракет С-300. В результате атаки под завалами гостиницы оказались люди. Сообщалось о по меньшей мере одном погибшем.

Россияне атаковали Запорожье и 21 сентября, запустив пять ракет. Захватчики попали в 3 района города. Александр Старух сообщал, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры, а также дома частного сектора.

Еще 2 вражеских снаряда попали в поле на окраинах Запорожья. Пострадали 3 человека.

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