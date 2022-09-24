Про обстріл о 04:05 повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок.

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Ворог вночі атакував Запоріжжя

Анатолій Куртєв повідомив, що через обстріл є постраждалі. Також повідомляється, що на місці обстрілу вже працюють відповідні служби.

У Запорізькій області о 00:40 оголосили повітряну тривогу й тільки о 03:44 був відбій. Відтак, тривога фактично лунала 3 години.

Окупанти щодня обстрілюють Запоріжжя

Зазначимо, що пізно ввечері 22 вересня росіяни також атакували Запоріжжя під час повітряної тривоги. У місті пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих мешканців, 6 із них пролунали одночасно.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух інформував, що під ударом знову опинилися об'єкти інфраструктури міста.

У Запорізькій ОВА зранку 23 вересня розповіли деталі обстрілу. Повідомлялося, що окупанти випустили близько 10 ракет. Окрім зруйнованого об'єкта цивільної інфраструктури, були пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

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Уранці 22 вересня окупанти знову завдали ракетного удару по місту, запустивши 9 ракет С-300. Унаслідок атаки під завалами готелю опинилися люди. Повідомлялося про щонайменше одного загиблого.

Росіяни атакували Запоріжжя і 21 вересня, запустивши 5 ракет. Загарбники поцілили у 3 райони міста. Олександр Старух повідомляв, що окупанти влучили в об'єкти інфраструктури, а також будинки приватного сектору.

Ще 2 ворожі снаряди влучили в поле на околицях Запоріжжя. Постраждали 3 людей.

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