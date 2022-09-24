Про цинічний удар окупантів розповіли в оперативному командуванні "Південь". Повідомляється, що ворог з використанням безпілотника скинув контейнери з отруйною речовиною на бойові позиції ЗСУ.

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Ймовірно, ворог використав хлорпікринову гранату К-51

Як зазначили в ОК "Південь", ймовірно йдеться про хлорпікринову гранату К-51. Унаслідок атаки втрат та критичних станів серед українських військових немає.

Зазначається, що бойові медики спрацювали чітко.

Яка ситуація на Півдні

В ОК "Південь" розповіли, що протягом бойового дня ворог завдав один авіаційний та один ракетний удар по позиціях українських захисників та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

Зокрема, з літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. На щастя, обійшлося без людських втрат.

Також російські військові використовували для атак іранські дрони. Ворог двічі атакував Одесу дронами-камікадзе з напрямку Чорного моря.

Унаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" – збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа,

– йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що підрозділи ППО знищили над морем ще 4 дрони-камікадзе під час повторної повітряної атаки Одеси. Там нагадали, що в Україні вперше збили багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.

"Ще один "Шахід-136" атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також влучно збитий", – повідомили наші захисники.

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