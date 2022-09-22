Про це повідомили у Командуванні повітряних сил Збройних Сил України. Зазначили, що ліквідували дрони Shahed 136.

До теми На Півдні ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та дрон іранського виробництва

"22 вересня, приблизно о 20:00 години, на Миколаївщині, воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збили одразу 4 російських дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва", – розповіли захисники.

Чмут про іранські дрони

За словами очільника благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, іранські дрони Shahed 136 не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Проте ця зброя може завдати шкоди.

"На жаль, ці дрони завдають відчутних збитків для ЗСУ. Проте їх не буде десятки тисяч і ми також трансформуватимемо свою тактику застосування протиповітряної оборони", – розповів Чмут.

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Небезпечний для цивільних

Перший іранський безпілотник українські захисники збили 13 вересня поблизу Куп'янська, що на Харківщині. Головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed 136.

За словами Каткова, іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де. До них не можна підходити – Shahed 136 мають баражувальний боєприпас з вибухівкою.

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