Про це сказав для 24 каналу голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він зазначив, що варто перейматися, бо це також бойова машина на полі бою, яка може виконувати завдання.

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"Між тим, щоб мати ці танки, чи не мати, очевидно, краще їх мати. Якщо ми додамо сюди російську мобілізацію, отримання зброї з Ірану, перспектива отримання з КНДР, то навіть Т-62 у великих кількостях за правильної тактики застосування і за підтримки іншої техніки й озброєння може досягати свого результату", – розповів Чмут.

Проте росіяни майже не використовують нові танки. Зокрема, танк "Армата".

"Не використовують "Армату, бо це сирий дослідний зразок, який треба опрацьовувати. Це не машина для війни", – пояснив Чмут.

Іранські дрони у росіян

Щодо іранських дронів Shahed 136, то Чмут вважає, що не вони можуть кардинально змінити ситуацію на фронті, як і будь-що інше. Проте дрони можуть впливати на перебіг бойових дій.

На жаль, ці дрони завдають відчутної шкоди для ЗСУ. Проте їх не буде десятки тисяч і ми також трансформуватимемо свою тактику застосування протиповітряної оборони, – зазначив експерт.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Тарасом Чмутом: дивіться відео