Об этом сказал для 24 канала глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он отметил, что стоит беспокоиться, потому что это также боевая машина на поле боя, которая может выполнять задачи.

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"Между тем, чтобы иметь эти танки, или не иметь, очевидно, лучше их иметь. Если мы добавим сюда российскую мобилизацию, получение оружия из Ирана, перспектива получения из КНДР, то даже Т-62 в больших количествах при правильной тактике применения и при поддержке другой техники и вооружения может достигать своего результата", – рассказал Чмут.

Однако россияне почти не используют новые танки. В частности, танк "Армата".

"Не используют" Армата, потому что это сырой опытный образец, который нужно прорабатывать. Это не машина для войны", – объяснил Чмут.

Иранские дроны у россиян

Что касается иранских дронов Shahed 136, то Чмут считает, что не они могут кардинально изменить ситуацию на фронте, как и что-либо другое. Однако дроны могут влиять на ход боевых действий.

К сожалению, эти дроны наносят ощутимый ущерб для ВСУ. Однако их не будет десятки тысяч, и мы также будем трансформировать свою тактику применения противовоздушной обороны, – отметил эксперт.

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