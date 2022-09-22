В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни використовують дрони типу "Шахід-136". Росіяни використали дрони для обстрілів 22 вересня.
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Ворог атакував Очаків 2 дронами
Іранським дроном ворог знову завдав ударів по портовій інфраструктурі Очакова, що в Миколаївській області. Повідомляється, що росіяни атакували Очаків двома дронами.
Один з них був збитий українськими підрозділами, а інший – влучив в портовий буксир. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно приборкали.
Вранці ще один дрон-камікадзе "Шахід-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку теж оперативно ліквідовано.
Повідомляється, що внаслідок двох атак немає постраждалих.
Росія отримала іранські дрони: що відомо
- У липні з'явилася інформація, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники. Уже на початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань.
- В ISW заявили, що іранські дрони можуть значно посилити повітряну розвідку росії. Згодом у США повідомили, що окупанти почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Іран і росія заперечують співпрацю щодо дронів, при чому російські військові маркують безпілотники назвами інших типів БпЛА.
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