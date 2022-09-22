В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни використовують дрони типу "Шахід-136". Росіяни використали дрони для обстрілів 22 вересня.

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Ворог атакував Очаків 2 дронами

Іранським дроном ворог знову завдав ударів по портовій інфраструктурі Очакова, що в Миколаївській області. Повідомляється, що росіяни атакували Очаків двома дронами.

Один з них був збитий українськими підрозділами, а інший – влучив в портовий буксир. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно приборкали.

До уваги. У ніч проти 20 вересня росіяни вже атакували портову інфраструктуру Очакова дронами-камікадзе.

Вранці ще один дрон-камікадзе "Шахід-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку теж оперативно ліквідовано.

Повідомляється, що внаслідок двох атак немає постраждалих.

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