Відповідну заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда, який прибув у Нью-Йорку для участі у Генасамблеї ООН. Польський лідер нагадав росіянам, що США – велика ядерна держава.

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У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети, – Дуда

За словами Анджея Дуди, для росії є загрозою те, що США сприймають російські погрози серйозно.

Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і те, що Сполучені Штати сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для росії,

– сказав він.

Анджей Дуда наголосив, що "в США також є кнопки, які запускають ядерні ракети".

Він також заявив, що росія може очікувати відповіді, якщо застосує ядерну зброю проти держави, яка не має ядерного потенціалу.

"Якщо росія порушить усі табу і проти держави, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, якщо проти цієї держави буде застосовано тактичну ядерну зброю, росія може очікувати відповіді", - додав польський президент.

Також Дуда зазначив, що президент росії владімір путін та його оточення усвідомлюють, що "застосування будь-якого, навіть тактичного ядерного заряду проти держави, яка не має ядерної зброї, поставить цих панів за межі будь-якої світової політики".

Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності та можливого тривалого позбавлення волі, а просто виключення з цивілізованого світу їх і росії, поки вони стоять на її чолі,

– резюмував польський лідер.

Що відомо про погрози кремля

Російський диктатор владімір путін вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Оголошуючи часткову мобілізацію, він заявив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".

Заяву лідера кремля прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим і водночас Зеленський застеріг, що не варто відкидати ризики.

В українській розвідці заявили, що застосування росією ядерної зброї загрожує не тільки Україні, але й усьому Чорноморському регіону. Зокрема, якщо росія вдарить ядерною зброєю по Україні, то можуть постраждати Туреччини, Болгарія, Польща.

Додамо, що США активізували зусилля на Генасамблеї ООН, щоб утримати росію від застосування ядерної зброї. Також держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що "безрозсудні ядерні загрози росії мають бути негайно припинені".

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