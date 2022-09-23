Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Польский лидер напомнил россиянам, что США – крупное ядерное государство.

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В США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты, – Дуда

По словам Анджея Дуды, для россии является угрозой то, что США воспринимают российские угрозы серьезно.

Соединенные Штаты являются крупным ядерным государством, крупнейшим военным государством в мире, и то, что Соединенные Штаты воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой для россии,

– сказал он.

Анджей Дуда подчеркнул, что "в США также есть кнопки, запускающие ядерные ракеты".

Он также заявил, что россия может ожидать ответа, если применит ядерное оружие против государства, не имеющего ядерного потенциала.

"Если россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя только обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, россия может ожидать ответа", – добавил польский президент.

Также Дуда отметил, что президент россии владимир путин и его окружение осознают, что "применение любого, даже тактического ядерного заряда против государства, не имеющего ядерного оружия, поставит этих господ за пределы любой мировой политики".

Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и возможного длительного лишения свободы, а просто исключение из цивилизованного мира их и россии, пока они стоят во главе,

– резюмировал польский лидер.

Что известно об угрозах кремля

Российский диктатор владимир путин в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Объявляя частичную мобилизацию, он заявил, что россия использует все средства для "своей защиты".

Заявление лидера кремля прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что угрозы ядерному оружию от путина не являются чем-то новым и в то же время Зеленский предостерег, что не стоит исключать риски.

В украинской разведке заявили, что применение россией ядерного оружия грозит не только Украине, но и всему Черноморскому региону. В частности, если россия ударит ядерным оружием по Украине, то могут пострадать Турция, Болгария, Польша.

Добавим, что США активизировали усилия на Генассамблее ООН, чтобы удержать россию от применения ядерного оружия. Также госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы россии должны быть немедленно прекращены".

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