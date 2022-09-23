Повітряні сили ЗСУ опублікували відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо Над Джанкоєм збили безпілотник: він, ймовірно, був російським

Відомо, що багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, призначений для:

проведення розвідки,

спостереження,

рекогносцировки,

вогневого ураження.

БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного безпілотника припадає на 2017 рік.

Наші захисники вперше приземлили Mohajer 6: дивіться відео

Що відомо про безпілотник Mohajer-6

Цей безпілотник має максимальну злітну вагу 600 кілограмів, корисне навантаження 100 кілограмів і дальність польоту 200 кілометрів. Він має максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 метрів.

Окупанти використовують іранську зброю

Останнім часом окупанти все частіше використовують іранську зброю на полі бою. Зокрема і дрони-камікадзе Shahed 136. До прикладу:

23 вересня окупанти атакували Одесу двома дронами Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО. Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

22 вересня на Миколаївщині українські захисники та захисниці знищили одразу 4 іранські дрони за допомогою 2 керованих ракет.

Головний редактор Defence Express Олег Катков раніше зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed 136. За словами Каткова, іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де.

На часте використання окупантами іранської зброї, зокрема дронів, звернув увагу президент Володимир Зеленський. Український лідер доручив МЗС відреагувати на використання ворогом іранської зброї. Попри те що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України, зібрані на полі бою зразки підтвердили, що росія застосовує в Україні озброєння саме іранського виробництва.

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