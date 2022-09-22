Фото уламків літального апарату поширюють у соцмережах. Припускають, що він російський. На крилах БпЛА добре видно зірки. Про це повідомили в телеграм-каналі "Скринька Пандори".
Читайте також Приходять навіть за мертвими: "часткова" мобілізація в росії набирає обертів
Що відомо про розтрощений безпілотник у Джанкої
В окупованому Джанкої сьогодні (22 вересня – 24 канал) зранку було весело,
– зазначив Анатолій Штефан "Штірліц".
Розтрощений безпілотник валяється на проїзній частині дороги / Фото телеграм-канал Monitor
Залишки безпілотника / Фото телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"
Зірки на крилах безпілотника / Фото телеграм-канал "Скринька Пандори"
Що кажуть загарбники
Так званий "прем'єр" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що одразу в трьох районах півострова сили радіоелектронної боротьби та ППО збили безпілотники ЗСУ. Такі твердження поширюють росЗМІ.
Скільки техніки окупанта знищили українські захисники: останні дані
- Лише за минулу добу, 21 вересня, Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету "Іскандер-К".
- Українські захисники завдали 15 групових авіаударів по противнику.
- Від початку повномасштабної війни наші воїни знищили 941 БпЛА. А ще 2236 танків, 169 ППО, 253 літаки, 218 гелікоптерів тощо.
Вас може зацікавити – ЗСУ влучило по новій авіації росії біля Херсону: дивіться відео