Фото уламків літального апарату поширюють у соцмережах. Припускають, що він російський. На крилах БпЛА добре видно зірки. Про це повідомили в телеграм-каналі "Скринька Пандори".

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Що відомо про розтрощений безпілотник у Джанкої

В окупованому Джанкої сьогодні (22 вересня – 24 канал) зранку було весело,

– зазначив Анатолій Штефан "Штірліц".



Розтрощений безпілотник валяється на проїзній частині дороги / Фото телеграм-канал Monitor



Залишки безпілотника / Фото телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"



Зірки на крилах безпілотника / Фото телеграм-канал "Скринька Пандори"

Що кажуть загарбники

Так званий "прем'єр" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що одразу в трьох районах півострова сили радіоелектронної боротьби та ППО збили безпілотники ЗСУ. Такі твердження поширюють росЗМІ.

Скільки техніки окупанта знищили українські захисники: останні дані

Лише за минулу добу, 21 вересня, Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету "Іскандер-К".

Українські захисники завдали 15 групових авіаударів по противнику.

Від початку повномасштабної війни наші воїни знищили 941 БпЛА. А ще 2236 танків, 169 ППО, 253 літаки, 218 гелікоптерів тощо.

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