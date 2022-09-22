Фото отломков летательного аппарата распространяют в соцсетях. Предполагают, что он русский. На крыльях БпЛА хорошо видны звезды. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Ящик Пандоры".

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Что известно о разбитом беспилотнике в Джанкое

В оккупированном Джанкое сегодня (22 сентября – 24 канал) утром было весело,

– отметил Анатолий Штефан "Штирлиц".



Разбитый беспилотник валяется на проезжей части дороги / Фото телеграмм-канал Monitor



Остатки беспилотника / Фото телеграмм-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"



Звезды на крыльях беспилотника / Фото телеграмм-канал "Ящик Пандоры"

Что говорят захватчики

Так называемый "премьер" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что сразу в трех районах полуострова силы радиоэлектронной борьбы и ПВО сбили беспилотники ВСУ. Такие утверждения распространяют росСМИ.

Сколько техники оккупантов уничтожили украинские защитники: последние данные

Только за минувшие сутки, 21 сентября, Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету "Искандер-К".

Украинские защитники нанесли 15 групповых авиаударов по противнику.

С начала полномасштабной войны наши воины уничтожили 941 БПЛА. А еще 2236 танков, 169 ПВО, 253 самолета, 218 вертолетов и т.д.

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