Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах. Окупанти атакували 9-поверховий будинок.

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У Торецьку росіяни з літака вдарили по багатоповерхівці: багато загиблих та поранених

Ще один теракт російських військових злочинців. У Торецьку завдано удару по житловій багатоповерхівці,

– повідомив Денис Казанський.

Також журналіст опублікував фото з місця трагедії.



Окупанти ввечері 22 вересня вдарили в багатоповерхівку / Фото Дениса Казанського

Росіяни вдарили по багатоповерхівці: дивіться відео

У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" повідомили, що внаслідок атаки по багатоповерхівці багато поранених та загиблих.

Що цьому передувало

Орієнтовно о 21:52 22 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що російські окупанти атакували Торецьк. Вороги здійснили мінометний обстріл.

Російські снаряди влучили у 2-поверховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто. В результаті обстрілу загинули двоє мирних громадян – жінка та чоловік.

Зазнали поранень шестеро місцевих мешканців, серед них – 15-річна дівчинка. На жаль, дві людини загинули.

За фактом злочину прокуратура відкрила кримінальну справу.

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