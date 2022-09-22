Про це 22 вересня розповів Печенізький селищний голова Олександр Гусаров. Наразі ще немає інформації про наслідки атаки.

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"Сьогодні, приблизно о 12:00, ворог завдав черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі нашої громади", – написав Гусаров.

Як евакуюватися населенню

За словами селищного голови, російська армія впродовж останніх днів ракетами б'є по дамбі Печенізького водосховища. Через це є загроза руйнування греблі Печенізького гідровузла. Якщо росіянам вдасться це зробити, то під водою опиняться всі території громади вниз за течією.

Гусаров закликав місцевих мешканців постійно стежити за офіційними повідомленнями влади. Якщо ж оголосять тривогу, то слід взяти речі першої потреби то почати евакуацію.

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Селищний голова розповів, як саме потрібно діяти:

жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та провулку Рибного в селищі міського типу Печеніги переміститися на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи);

жителям вулиці Гоголя в селі Кицівка переміститися на гору, що неподалік кладовища;

жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке переміститися на височину села, яка біля лісу.

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