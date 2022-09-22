Об этом 22 сентября рассказал Печенежский поселковый голова Александр Гусаров. Пока еще нет информации о последствиях атаки.

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"Сегодня, примерно в 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины", – написал Гусаров.

Как эвакуироваться населению

По словам поселкового головы, российская армия в последние дни ракетами бьет по дамбе Печенежского водохранилища. Поэтому есть угроза разрушения плотины Печенежского гидроузла. Если россиянам удастся это сделать, под водой окажутся все территории общины вниз по течению.

Гусаров призвал местных жителей постоянно следить за официальными сообщениями властей. Если же объявят тревогу, то следует взять вещи первой необходимости начать эвакуацию.

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Поселковый голова рассказал, как именно нужно действовать:

жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и переулку Рыбного в поселке городского типа Печенеги переместиться на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы);

жителям улицы Гоголя в селе Кицовка переместиться на гору, недалеко от кладбища;

жителям улицы Демина в селе Пятницкое переместиться на возвышенность села, возле леса.

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