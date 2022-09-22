Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. Оккупанты атаковали 9-этажный дом.

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В Торецке россияне с самолета ударили по многоэтажке: много погибших и раненых

Еще один теракт российских военных преступников. В Торецке нанесен удар по жилой многоэтажке,

– сообщил Денис Казанский.

Также журналист опубликовал фото с места трагедии.



Оккупанты вечером 22 сентября ударили по многоэтажке / Фото Дениса Казанского

Россияне ударили по многоэтажке: смотрите видео

В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" сообщили, что в результате атаки по многоэтажке много раненых и погибших.

Что этому предшествовало

Ориентировочно в 21:52 22 сентября Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты атаковали Торецк. Враги совершили минометный обстрел.

Российские снаряды попали в 2-этажный дом, магазин, частные дома и авто. В результате обстрела погибли двое мирных граждан – женщина и мужчина.

Получили ранения шесть местных жителей, среди них – 15-летняя девочка. К сожалению, два человека погибли.

По факту преступления прокуратура возбудила уголовное дело.

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