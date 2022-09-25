Загарбники не можуть досягнути успіхів на фронті, тож вирішили анексувати окуповані території України. Для цього ворог вирішив провести "референдуми". Мало того, що українці не беруть участь у цьому фарсі, його "результати" були відомими ще задовго до голосування.
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"Результати" були відомі заздалегідь
Співробітникам СБУ вдалося перехопити чергову розмову окупантів. Телефоном спілкувалися мешканці тимчасово захоплених територій, у яких є рідні серед "керівництва л/днр".
Як з'ясувалося, усе це шоу вороги зробили лише задля того, щоб показати "бажання українців" стати частиною росії. Адже "результати" псевдореферендумів підготували ще до того, як почалося саме це голосування.
Мені сестра подзвонила: у них друзі, ну їх, виходить, куми... Донька працює у "міністерстві соціальної політики днр". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня підписані були документи про входження "днр" до складу росії",
– розказує жінка.
У розмові жінки бідкаються на окупаційний режим. За їхніми словами, росія має на меті лише знищення місцевого населення. Тож усіх їх ворог буквально наражає на вірну смерть.
Привезли "спостерігачів" з Камеруну
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як проходить псевдореферендум в області. Він зазначив, що вороги оголошують "явку" у відсотках замість називання кількості людей, які "віддали свій голос". І на це, запевняє він, є вагома причина.
Окупанти якимось дивом змогли налічити 45% тих, хто віддав свій "голос" за приєднання. Це попри те, що у росіян відсутній список усіх осіб, котрі залишилися на тимчасово окупованих територіях. Себто ворог просто з голови собі малює цифру, щоб досягнути планової позначки, названої зверху.
Але і це ще не все. Жалюгідне шоу вже контролюють спеціальні "наглядачі". Їх привезли як з білорусі, так і з Камеруну. Але, обмовився Гайдай, достеменно невідомо, чи вони дійсно звідти. Ви ж пам'ятаєте, що для задля ефектного сюжету росіяни можуть багато наговорити.
Якщо повернутися до цифр, то вони відверто вражають. Наприклад, у Сєвєродонецьку, за переконанням росіян, віддали свій голос за входження до росії близько 4,5 тисячі мешканців з 10 тисяч тих, хто залишився. Але ж на кінець лютого населення міста налічувало 110 тисяч людей. Тож виходить, що ні про які 45% і мови бути не може.
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