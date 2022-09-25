Загарбники не можуть досягнути успіхів на фронті, тож вирішили анексувати окуповані території України. Для цього ворог вирішив провести "референдуми". Мало того, що українці не беруть участь у цьому фарсі, його "результати" були відомими ще задовго до голосування.

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"Результати" були відомі заздалегідь

Співробітникам СБУ вдалося перехопити чергову розмову окупантів. Телефоном спілкувалися мешканці тимчасово захоплених територій, у яких є рідні серед "керівництва л/днр".

Як з'ясувалося, усе це шоу вороги зробили лише задля того, щоб показати "бажання українців" стати частиною росії. Адже "результати" псевдореферендумів підготували ще до того, як почалося саме це голосування.

Мені сестра подзвонила: у них друзі, ну їх, виходить, куми... Донька працює у "міністерстві соціальної політики днр". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня підписані були документи про входження "днр" до складу росії",

– розказує жінка.

У розмові жінки бідкаються на окупаційний режим. За їхніми словами, росія має на меті лише знищення місцевого населення. Тож усіх їх ворог буквально наражає на вірну смерть.

Важливо! Псевдореферендуми окупанти проводять упродовж кількох днів: з 23 по 27 вересня. А роблять вони це винятково для того, щоб росіянам по телевізору показати "правильну картинку".

Привезли "спостерігачів" з Камеруну

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як проходить псевдореферендум в області. Він зазначив, що вороги оголошують "явку" у відсотках замість називання кількості людей, які "віддали свій голос". І на це, запевняє він, є вагома причина.

Окупанти якимось дивом змогли налічити 45% тих, хто віддав свій "голос" за приєднання. Це попри те, що у росіян відсутній список усіх осіб, котрі залишилися на тимчасово окупованих територіях. Себто ворог просто з голови собі малює цифру, щоб досягнути планової позначки, названої зверху.

Але і це ще не все. Жалюгідне шоу вже контролюють спеціальні "наглядачі". Їх привезли як з білорусі, так і з Камеруну. Але, обмовився Гайдай, достеменно невідомо, чи вони дійсно звідти. Ви ж пам'ятаєте, що для задля ефектного сюжету росіяни можуть багато наговорити.

Якщо повернутися до цифр, то вони відверто вражають. Наприклад, у Сєвєродонецьку, за переконанням росіян, віддали свій голос за входження до росії близько 4,5 тисячі мешканців з 10 тисяч тих, хто залишився. Але ж на кінець лютого населення міста налічувало 110 тисяч людей. Тож виходить, що ні про які 45% і мови бути не може.

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