Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що окупанти повідомляють "явку" у відсотках, а не в кількості осіб, які "проголосували". І цьому є причина.

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Окупанти вносять у список тих, хто голосує проти

Сергій Гайдай зауважив, що попри відсутність у росіян списку осіб, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, вони заявляють про явку 45%.

Голова ОВА відзначив, що перші 2 дні псевдореферендуму окупанти та "члени виборчих комісій" ходили по квартирах, змушуючи людей "голосувати". Однак тепер вони ходять по місцях скупчення людей, наприклад по ринках.

На Луганщині, за словами Гайдая, за цим жалюгідним видовищем спостерігають 5 осіб, які нібито є представниками зокрема білорусі та Камеруну, однак невідомо, чи вони справді звідти.

Сергій Гайдай також відзначив той факт, що окупанти говорять лише про відсоткову явку, і це виглядає дивно на тлі того, що населення таких міст як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне тощо, зменшилося в рази.

Якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєвєродонецьку за входження до складу рф проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто, 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Понад 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну,

– наголосив Гайдай.

В етері загальнонаціонального телемарафону очільник ОВА наголосив, що псевдореферендум є фарсом від початку та до кінця. Крім того, за допомогою цього шоу та обходів по квартирах окупанти шукають чоловіків для мобілізації.

Також невідомо, що чекає на тих, хто голосував проти або відмовився голосувати у псевдореферендумі – їх вносять у якісь списки, але це поки що єдине, що роблять росіяни.

Зверніть увагу! Росіяни проводять псевдореферендуми на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за "приєднання до росії". 27 вересня псевдоголосування має завершитися, а вже 29 вересня росія планує проголосити про анексію українських територій.

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