В уряді назвали 8 країн, чиї представники приїхали на "референдуми"

Більшість країн світу проти подібних "референдумів", втім, є й ті, що надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів, які росія проводить на окупованих українських територіях. Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України назвало 8 таких країн.

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Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів,

– мовиться у заяві.

За інформацією міністерства, у фейковому "референдумі" брали участь представники:

Білорусі Сирії Єгипту Бразилії Венесуели Уругваю Того ПАР

У відомстві підкреслили, що по суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна.

У міністерстві зазначили, що, окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

Мінреінтеграції закликає правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових референдумів, зокрема, легітимність в'їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях. У відомстві підкреслюють, що спільники злочину – також злочинці.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: коротко

На тимчасово окупованих територіях України росія влаштувала псевдореферендуми з 23 до 27 вересня.

Людей ловлять на вулицях та примушують "голосувати" під дулами автоматів. Зокрема, у Херсоні автоматники навіть ходять по квартирах, аби виманити у людей голос.

Також країна-окупант змушує "брати участь" у так званих референдумах військовополонених.

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