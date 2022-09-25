В правительстве назвали 8 стран, чьи представители приехали на "референдумы"

Большинство стран мира против подобных "референдумов", впрочем, есть и те, кто предоставил своих "наблюдателей" для псевдореферендумов, которые россия проводит на оккупированных украинских территориях. Министерство по вопросам реинтеграции ТОТ Украины назвало 8 таких стран.

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Оккупационные российские власти в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. Для этого даже позвали иностранных наблюдателей,

– указано в заявлении.

По информации министерства, в фейковом "референдуме" принимали участие представители:

Беларуси Сирии Египта Бразилии Венесуэлы Уругвая Того ЮАР

В ведомстве подчеркнули, что, по сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украины.

В министерстве отметили, что, кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастниц, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.

Минреинтеграции призывает правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых референдумов, в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях. В ведомстве подчеркивают, что сообщники преступления – тоже преступники.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: коротко

На временно оккупированных территориях Украины россия устроила псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.

Людей ловят на улицах и заставляют "голосовать" под дулами автоматов. В частности, в Херсоне автоматчики даже ходят по квартирам, чтобы выманить у людей голос.

Также страна-оккупант заставляет "участвовать" в так называемых военнопленных референдумах.

Обратите внимание – что сейчас известно о 1 дне псевдореферендумов: смотрите видео