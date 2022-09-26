У Генштабі ЗСУ розповів про заходи часткової мобілізації, які тривають на території росії. Зазначається, що в Ростовській області особам, які перебувають не за місцем прописки, через родичів наказано протягом трьох діб з'явитись.

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Росія наказала з'явитися військовозобов'язаним за місцем прописки

У Бєлгородській області, як зазначили у Генштабі ЗСУ, особовому складу, який прибуває до збірних пунктів, оголошують список, що необхідно придбати власним коштом. Серед іншого йдеться про теплий одяг.

Також росія незаконно проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України.

З 24 вересня у Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18-річного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Росія закриває кордони для чоловіків

На тлі контрнаступу ЗСУ росія вирішила терміново провести фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, а також оголосила про часткову мобілізацію.

У росії під час мобілізації планують призвати 300 тисяч резервістів. Однак опозиційні російські медіа інформують, що до лав російської армії, можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей.

Варто зазначити, що вже 28 вересня росія готується закрити кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації. Росіянам вже почали забороняти покидати межі своєї країни. У мережі з'явилися світлини документів, в яких чоловікам пояснюють, чому їм заборонений виїзд.

Після оголошення "часткової" мобілізації з росії втекли понад 260 тисяч чоловіків. Офіційно кордони ще не закрили, однак людей призовного віку вже не випускають.

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