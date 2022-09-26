У росії залишилося мало кваліфікованих резервістів. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Провальні спроби мобілізації путіна

Восени 2021 року російські військові запустили ініціативу під назвою "Резерв російської бойової армії" (російська абревіатура – БАРС) з метою залучення 100 000 добровольців до організації, яка б їх навчала та підтримувала їхню боєздатність. Ця спроба путіна здебільшого провалилася, оскільки до моменту російського вторгнення в лютому 2022 року було досягнуто лише незначної цілі.

Збройні сили росії провели примусову мобілізацію частини свого регулярного резерву під час підготовки до вторгнення та паралельно із зусиллями БАРС. Подробиць про призов перед вторгненням мало, але західні офіційні особи повідомляли, що російські військові відкликали "десятки тисяч" резервістів для поповнення підрозділів перед тим, як приїхати в Україну.

Третя, менша хвиля мобілізації, послідувала за самим вторгненням, оскільки з’явились повідомлення про тисячі резервістів, які були призвані, щоб завдати значних втрат на початку березня 2022 року.

Путін розпочав четверту спробу мобілізації свого населення для війни в червні 2022 року, прискорену в липні, із закликом до формування "добровольчих батальйонів". Ця ініціатива була спеціальною спробою криптомобілізації. Кремль зобов’язав усі "федеральні суб’єкти" росії сформувати принаймні по одному добровольчому батальйону та виплачувати призовні та бойові премії з власного бюджету. Ці зусилля створили низку добровольчих батальйонів, деякі з яких воювали в Україні, хоча й погано.

Остання "часткова мобілізація" в основному опиратиметься на росіян, які продемонстрували, що не хочуть воювати, не приєднавшись до "добровольчих батальйонів" або не вступивши в програму БАРС.

Це також може залучати менш кваліфікованих примусових резервістів, припускаючи, що попередні примусові мобілізації залучали більш готових осіб,

– зазначили аналітики.

Зеленський відреагував на мобілізацію в росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині ситуація в Криму – катастрофічна, адже більшість мобілізаційних повісток розписані саме на киримли. Він назвав це ще одним елементом геноцидної політики росії та причиною для негайної та жорсткої реакції всього світу,

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