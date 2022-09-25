Про це 24 каналу розповів грузинський політолог, експерт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе. За його словами, повістки вручають і жителям Москви та інших великих міст.

Зверніть увагу "Прошу, без критики": російські жінки придумали "бізнес" й хочуть одружуватися з мобілізованими

Однак таких людей, як правило, відпускають, оскільки розуміють, що від них мало користі.

А от у депресивних регіонах, звідки зазвичай набирали людей, мобілізація проходить дуже жорстко,

– зауважив Васадзе.

Кремль використовує мобілізацію для етнічних чисток

Політолог переконаний, що керівництво росії використовує мобілізацію як метод для організації етнічних чисток.

Це навіть більше нагадує етнічний "суїцид" російських народів. Звісно, він не зовсім добровільний. Однак ще до недавнього часу люди з депресивних регіонів самі йшли на цю війну,

– сказав Васадзе.

Після оголошення мобілізації людей забирають до армії примусово.

"Однак це все одно "самогубство". Якщо тобі дають зброю, то у тебе завжди є вибір: або здатися у полон, або спрямувати зброю на того, хто тебе веде на бійню. Врешті-решт, доведеться обирати", – наголосив грузинський політолог.

Чому у Грузію не пускають людей з Північного Кавказу

Багато громадян росії намагаються втекти від мобілізації до інших країн, зокрема до Грузії. Як розповів Васадзе, Грузія не закриває кордони для росіян.

Читайте також Термін контрактів не має значення, а відпустки не світять: як утискають російських військових

Водночас грузинські прикордонники не пускають в країну людей з Північного Кавказу. За припущенням Васадзе, це робиться на прохання москви.

Ймовірно, російська сторона мотивувала це загрозою терактів або ще якоюсь маячнею. Але зрозуміло, що людей з Північного Кавказу не випускають з росії та не пускають в Грузію лише тому, що їх планують використати як "гарматне м'ясо",

– сказав політолог.

Як проходить мобілізація у Бурятії

Жорстка мобілізація відбувається також у Бурятії.

Там людей одразу після оголошення мобілізації вночі буквально з ліжка забирали на збірні пункти. Приходив патруль і забирав людей насильно,

– розповів Васадзе.

За словами політолога, у Бурятії російське керівництво має свої інтереси.

"Ця республіка багата на рідкоземельні метали, там вся таблиця Мєндєлєєва. А на додачу – ще й Байкал. Буряти в Бурятії московському керівництву не потрібні", – наголосив Васадзе.

Гела Васадзе розповів про паніку росіян через мобілізацію: дивіться відео

Як проходить "часткова" мобілізація: коротко