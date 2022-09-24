Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело. Зазначають, що з тих майже 600 мобілізованих, більшість мають прописку в різних регіонах росії, але об'єднує їх той факт, що всі вони є на обліку в Управлінні федеральної міграційної служби в Чечні.

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Як пояснило джерело, це список тих, хто після оголошення мобілізації терміново звернувся у відділення чеченських районних УФМС із заявою на отримання закордонних паспортів. З цієї причини їх затримали правоохоронці.

Чоловіків примусово доставляють у військові частини

Їх усіх примусово доставили у військові частини, які розташовані на території республіки (найчастіше йдеться про підрозділ 70-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії, що базується в місті Шалі).

А далі їх залучають як мобілізованих для проходження підготовки, ну і безпосередньо участі в бойових діях на території України.

У соцмережах паніка: чоловіків просто викрадають

Раніше у соцмережах люди писали, що в Чечні масово викрадають чоловіків, які подали на отримання закордонного паспорта після оголошення мобілізації.

Крім того, за заявою самого глави Чечні рамзана кадирова, незаконно мобілізують у Чечні й тих, хто спробує змінити місце проживання (виписатися з Чечні, щоб прописатися в іншому регіоні росії).

кадиров обіцяв, що у Чечні не буде мобілізації

Всі ці дії чеченських силовиків незаконні, адже, згідно з заявою самого кадирова, а також військового комісара Чечні Турпал-Алі Єсімбієва, квота на призов в Чечні після оголошення мобілізації, становить нуль осіб, і мобілізація в республіці проводитися не буде.

Це тому, що за словами кадирова, "Чечня заздалегідь перевиконала план на 254%".

Раніше кадиров повідомляв, що родичів близько 40 жінок, які намагалися провести в Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".

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