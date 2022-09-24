Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник. Отмечают, что из тех почти 600 мобилизованных, большинство имеют прописку в разных регионах россии, но объединяет их тот факт, что все они находятся на учете в Управлении федеральной миграционной службы в Чечне.

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Как пояснил источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделение чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов. По этой причине их задержали правоохранители.

Мужчин принудительно доставляют в воинские части

Их всех принудительно доставили в воинские части, расположенные на территории республики (чаще всего речь идет о базирующемся в городе Шале подразделении 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии).

А дальше их привлекают как мобилизованных для прохождения подготовки, ну и непосредственно участия в боевых действиях на территории Украины.

В соцсетях паника: мужчин просто похищают

Ранее в соцсетях люди писали, что в Чечне массово похищают мужчин, подавших на получение загранпаспорта после объявления мобилизации.

Кроме того, по заявлению самого главы Чечни рамзана кадирова, незаконно мобилизуют в Чечне и тех, кто попытается сменить место жительства (выписаться из Чечни, чтобы прописаться в другом регионе россии).

кадыров обещал, что в Чечне не будет мобилизации

Все эти действия чеченских силовиков незаконны, ведь согласно заявлению самого кадырова, а также военного комиссара Чечни Турпал-Али Есимбиева, квота на призыв в Чечне после объявления мобилизации, составляет ноль человек, и мобилизация в республике производиться не будет.

Это потому, что, по словам кадырова, "Чечня заранее перевыполнила план на 254%".

Ранее кадыров сообщал, что родственники около 40 женщин, пытавшихся провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

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