Об этом рассказал грузинский политолог, эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе. По его словам, повестки вручают и жителям Москвы и других крупных городов.

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Однако таких людей, как правило, отпускают, поскольку понимают, что от них мало толку.

А вот в депрессивных регионах, откуда обычно набирали людей, мобилизация проходит очень жестко.

– заметил Васадзе.

Кремль использует мобилизацию для этнических чисток

Политолог убежден, что руководство россии использует мобилизацию как метод организации этнических чисток.

Это даже больше похоже на этнический "суицид" российских народов. Конечно, он не совсем добровольный. Однако еще до недавнего времени люди из депрессивных регионов сами шли на эту войну,

– сказал Васадзе.

После объявления мобилизации людей забирают в армию принудительно.

"Однако это все равно "самоубийство". Если тебе дают оружие, то у тебя всегда есть выбор: или сдаться в плен, или направить оружие на того, кто тебя ведет на бойню. В конце концов придется выбирать", – подчеркнул грузинский политолог.

Почему в Грузию не пускают людей с Северного Кавказа

Многие граждане россии пытаются сбежать от мобилизации в другие страны, в частности в Грузию. Как рассказал Васадзе, Грузия не закрывает границы для россиян.

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В то же время, грузинские пограничники не пускают в страну людей с Северного Кавказа. По предположению Васадзе, это делается по просьбе москвы.

Вероятно, российская сторона мотивировала это угрозой терактов или еще каким-нибудь бредом. Но понятно, что людей с Северного Кавказа не выпускают из россии и не пускают в Грузию только потому, что их планируют использовать как "пушечное мясо",

– сказал политолог.

Как проходит мобилизация в Бурятии

Жесткая мобилизация происходит также в Бурятии.

Там людей сразу же после объявления мобилизации ночью буквально с кровати забирали на сборные пункты. Приходил патруль и забирал людей насильно,

– рассказал Васадзе.

По словам политолога, в Бурятии российское руководство имеет свои интересы.

"Эта республика богата редкоземельными металлами, там вся таблица Менделева. А вдобавок – еще и Байкал. Буряты в Бурятии московскому руководству не нужны", – подчеркнул Васадзе.

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