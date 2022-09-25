Одна з росіянок, що ймовірно мешкає у тимчасово окупованому Криму, поділилася бізнес-ідеєю.

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Вона попросила не засуджувати її, а далі розповіла, що її знайомого скоро мобілізують. Поки цього не сталося вона просить його одружитися, аби після його смерті в Україні вона змогла отримати 7 мільйонів рублів від держави.

Що ж, очевидно вона не знає, що для того, аби отримати ці виплати, потрібно хоча б довести, що чоловік дійсно загинув, а не "зник безвісти", як це часто буває. Так, до прикладу, днями російські військові, обстрілюючи Харків, поцілили у спеціальні вагони, де відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Україна зберігає тіла ліквідованих російських солдатів.

Також жінка щиро обурювалася, що знайомий не поспішає одружуватися, хоча для неї "це дуже важливо", бо дозволить закрити іпотеку.

У мене 2 неповнолітні дитини, я зможу отримувати пільги та допомогу. Важко уявити, скільки таких чоловіків у Криму могли б допомогти самотнім жінкам розв'язати питання з боргами. Жах, що доводиться їх вмовляти,

– поскаржилася вона.

Росіянка додала, що для чоловіків теж є безумовний плюс у цій ситуації. Адже якщо він одружиться, то йому "буде до кого повертатися, буде та, хто на нього чекатиме". Напевно для росіян дикість чекати на людину, яку кохаєш, навіть без штампа у паспорті. А кохати просто так, а не за іпотеку та виплати, – взагалі апріорі неможливо.



Росіянки вигадали бізнес-план з мобілізованими / Фото NEXTA Live

У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо

21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.

Україна не раз закликала росіян, яких примусово мобілізовують у ворожу армію, здаватися ЗСУ. Це забезпечить їм не лише полон з дотриманням міжнародних прав, а й можливість повернутися додому не в пакеті. Однак путіну така перспектива для власних громадян не подобається: у росії хочуть карати за добровільну здачу у полон ув'язненням до 10 років.

Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.

Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.

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