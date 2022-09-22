Як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, у рефрижераторах були тіла російських військових.
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Наразі невідомо, чи навмисно окупанти цілилися по вагонах з тілами своїх бійців, аби приховати реальну кількість жертв у війні проти України.
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові,
– зазначив Братчук.
Ворог намагається приховати реальні втрати
Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що Україна втратила вже половину армії:
- 61 207 загиблих,
- 49 368 поранених.
Натомість росія нібито втратила 5 937 осіб, а майже 90% поранених одужали і "рвуться на фронт". Цікаво, що озвученим цифрам ніхто не вірить. Генштаб ЗСУ каже про 55 510 ліквідованих окупантів.
Окупанти вчергове обстріляли Харків
Російські окупанти у ніч на 21 вересня вчергове обстріляли Харків. Смертоносні снаряди влучили у житлові будинки. Вибухи у місті пролунали близько 01:49, одразу після цього залунали сирени. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російські ракети влучили у багатоповерхові житлові будинки.
Під удар потрапив Холодногірський район міста. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. За однією адресою внаслідок ракетного удару були заблоковані люди.
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