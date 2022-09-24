Під час свого звернення Володимир Зеленський окремо звернувся до росіян. Він підкреслив, що оголошену росією мобілізацію не випадково самі ж росіяни назвали "могілізацією".

Зверніть увагу Путін каже суспільству, що вони програють, – Подоляк про оголошення мобілізації у росії

Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть

Під натиском незламної волі українського народу та захисників України росія постійно зазнає втрат та вимушена відступати. Саме тому, що програє війну, путін оголосив мобілізацію, яка, ймовірно, буде значно об'ємнішою, ніж зазначені 300 тисяч осіб.

Ба більше, попри заяви, що мобілізовуватимуть лише людей з військовим досвідом, росія не збирається дотримуватися написаного в указі президента. Їй абсолютно байдуже, що буде з росіянами, кинутими у саме пекло війни.

Російських командирів не хвилюють російські життя – їм просто потрібно заповнювати порожні місця після вбитих, поранених, російських солдатів, які втекли або полонені,

– зазначив Володимир Зеленський.

У мобілізованих росіян теж є вибір

Як підкреслив президент України, саме тому зараз ключовий момент для росіян, коли вирішується, чим закінчиться їхнє життя. Так, Володимир Зеленський зазначив, що:

не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем;

втекти від мобілізації краще, ніж бути скаліченим та потім відповідати перед судом за участь у війні;

здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами ЗСУ.

Україна у цій війні не є агресором. Українці захищають життя своє та життя найближчих, захищає свободу. Натомість росіянам варто замислитися, за що воює їх країна.

Ті ж росіяни, які здадуться у полон, матимуть певні гарантії, які захищені міжнародним правом. А саме:

з росіянами будуть поводитися цивілізовано відповідно до всіх конвенцій;

ніхто не дізнається про обставини того, як росіяни здалися в полон – добровільно чи примусово;

якщо полонені боятимуться повертатися до росії і самі не захочуть обміну, Україна знайде спосіб забезпечити їм це.

Україна зробить усе задля своєї перемоги. І кожен громадянин росії має розуміти: жодні хитрощі окупантові не допоможуть. Я вам обіцяю,

– підкреслив президент.

Путін не хоче, щоб росіяни здавалися в полон

Кремль не в захваті від закликів України здаватися у полон. Так, він розширив кримінальну відповідальність за низку злочинів проти військової служби.

Відтепер каратимуть не лише за ухиляння від мобілізації чи дезертирство, а й за добровільну здачу в полон. За злочини проти військової служби передбачається можливість тюремного ув'язнення:

від 3 до 10 років за добровільну здачу в полон,

від 4 до 8 років за повторне порушення умов контракту або повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення,

від 5 до 10 років за невиконання завдання або нанесення збитку російській армії на суму не менше 5 мільйонів рублів,

до 15 років за мародерство.

Звернення Володимира Зеленського за 24 вересня: дивіться відео