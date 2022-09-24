Во время своего обращения Владимир Зеленский отдельно обратился к россиянам. Он подчеркнул, что объявленную россией мобилизацию не случайно сами русские назвали "могилизацией".

Обратите внимание Путин говорит обществу, что они проигрывают, – Подоляк об объявлении мобилизации в россии

Российские власти прекрасно понимают, что отправляют своих граждан насмерть

Под натиском несокрушимой воли украинского народа и защитников Украины россия постоянно терпит потери и вынуждена отступать. Именно потому, что проигрывает войну, путин объявил мобилизацию, которая, вероятно, будет значительно объемнее указанных 300 тысяч человек.

Более того, несмотря на заявления, что будут мобилизовать только людей с военным опытом, россия не собирается придерживаться написанного в указе президента. Ей совершенно безразлично, что будет с россиянами, брошенными в сам ад войны.

Российских командиров не волнуют русские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, бежавших или плененных русских солдат,

– отметил Владимир Зеленский.

У мобилизованных россиян тоже есть выбор

Как подчеркнул президент Украины, именно поэтому сейчас ключевой момент для россиян, когда решается, чем закончится их жизнь. Так, Владимир Зеленский отметил, что:

не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником;

убежать от мобилизации лучше, чем быть искалеченным, а затем отвечать перед судом за участие в войне;

сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами ВСУ.

Украина в этой войне не является агрессором. Украинцы защищают жизнь свою и жизнь близких, защищают свободу. Россиянам стоит задуматься, за что воюет их страна.

Те же россияне, которые сдадутся в плен, будут иметь определенные гарантии, которые защищены международным правом. А именно:

с россиянами будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями;

никто не узнает обстоятельства того, как россияне сдались в плен – добровольно или принудительно;

если пленные будут бояться возвращаться в россию и сами не захотят обмена, Украина найдет способ обеспечить им это.

Украина сделает все ради своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие уловки оккупанту не помогут. Я вам обещаю,

– подчеркнул президент.

Путин не хочет, чтобы россияне сдавались в плен

Кремль не в восторге от призывов Украины сдаваться в плен. Да, он расширил уголовную ответственность за ряд преступлений против военной службы.

Теперь будут наказывать не только за уклонение от мобилизации или дезертирство, но и за добровольную сдачу в плен. За преступления против военной службы предполагается возможность тюремного заключения:

от 3 до 10 лет за добровольную сдачу в плен,

от 4 до 8 лет за повторное нарушение условий контракта или повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу,

от 5 до 10 лет за невыполнение задания или нанесение ущерба российской армии на сумму не менее 5 миллионов рублей,

до 15 лет за мародерство.

Обращение Владимира Зеленского за 24 сентября: смотрите видео