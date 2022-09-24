Спровоцированы такие возможные ограничения в россии нежеланием россиян умирать за путина в Украине и их массовым выездом за границу. Об этом сообщил в эфире телемарафона Михаил Подоляк.

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Трехдневная война продолжается седьмой месяц

Более того, на массовый побег военнообязанных отреагировал и пресс-секретарь президента россии дмитрий песков. Он заявил, что россияне панически и истерически реагируют на мобилизацию. Что особенно цинично, учитывая, что его сын в прямом эфире просто от нее отказался и сказал, что будет неправильно посылать его на "спецоперацию".

И все эти слухи и заявления лишь усугубляют положение в стране-агрессоре, ведь 24 февраля путин помпезно объявил о проведении спецоперации и о том, что захватит Украину за три дня. Для этого на территорию другого независимого государства он бросил:

контрактников,

спецназ,

десантников

Однако эти три дня растянулись на 214 (по состоянию на 24 сентября), а элитные подразделения россии едва ли не все уничтожены защитниками "маленькой Украины", которая, согласно басням российских пропагандистов, должна была встречать их танки с цветами.

И сегодня он своим людям говорит, что контрактной армии нет, она уничтожена Украиной. Нет больше никаких десантников, спецназа. Все, что могли, они уничтожили. Поэтому мы берем просто количество вас и отправляем туда,

– отметил Михаил Подоляк.

Какие сигналы прослеживаются по заявлениям властей россии

Фактически, своими заявлениями путин дает знать своим гражданам, что "спецоперация" идет настолько "по плану", что россия вынуждена уже на своей территории провозглашать военное положение и закрывать границы.

"Этот человек по фамилии путин выходит и говорит: "Все так чудесно, нас все так боятся, у нас настолько эффективные танки, мы все делаем так, что есть только единственный аргумент, который мы можем использовать, чтобы себя защитить. Это ядерное оружие", – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

То есть человек практически сегодня своему обществу говорит простую вещь: "Мы проигрываем войну. И потому сейчас истерически ищем какие-либо ресурсы, для того чтобы хотя бы это затормозить",

– сказал Подоляк.

Также руководитель ОП обратил внимание, что до полномасштабной войны россияне могли ездить по миру, строить карьеры и зарабатывать определенные деньги. Однако все, что у них есть сегодня, это:

невозможность стабильно и успешно строить карьерную жизнь,

паспорта, которые никому в мире не нужны,

шенгенские визы, массово отменяемые в цивилизованных странах.

А скоро, если слухи окажутся правдой, смогут только работать в рабочих лагерях, или умереть в Украине за своего царя.

Так выглядит эта великая страна под названием российская федерация,

– подытожил Подоляк.

Частичная мобилизация в россии: что известно

Путин долгое время оттягивал проведение мобилизации, однако 21 сентября он объявил о ней. И хотя сначала руководство россии говорило о 300 тысячах человек, которых планируют призвать на службу, то теперь речь может идти и о 1,2 миллиона человек. Это позволяет сделать 7-й пункт указа путина, который осмотрительно власти россии не опубликовали.

Однако, несмотря на все старания залатать свои дыры на фронте, в Институте по изучению войны считают, что россии это не удастся сделать. Единственный выход достичь поставленных целей – грубо нарушать правила и набирать всех без разбора, которые сегодня и фиксируют в стране-агрессоре.

На заявления кремля отреагировали в Генштабе ВСУ. Так, Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские защитники уничтожат всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации.

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