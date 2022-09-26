В разведке Минобороны Великобритании сообщают, что первые группы мобилизованных уже прибывают на базы. Также в россии уже выданы десятки тысяч повесток.
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Многие из мобилизованных в россии годами не держали оружие в руках
Британские разведчики подчеркивают, что теперь россия столкнется с административной и материально-технической проблемой, чтобы обеспечить обучение войск.
В отличие от многих армий западного образца, в россии первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не в тех или иных учебных центрах.
Обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы, и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов или пополнения. Однако россия уже бросила много таких третьих батальонов в Украину.
– говорится в сообщении.
Также разведка Британии обратила внимание на то, что многие мобилизованные в россии годами не держали оружие в руках. Следовательно, можно ожидать, что россия бросит на фронт неподготовленных солдат и будет нести большие потери.
"Нехватка инструкторов и спешка, с которой россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многие из набранных солдат бросят на линию фронта с минимальной необходимой подготовкой, и они скорее всего будут нести большие потери", — подытожили в обзоре.
Россия проводит мобилизацию: главное
- На фоне контрнаступления ВСУ российское военно-политическое руководство объявило о частичной мобилизации. Там официально заявили, что планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов.
- Однако оппозиционные российские медиа сообщили, что в указе Путина есть тайный пункт. Сообщается, что в ряды российской армии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек.
- Объявление частичной мобилизации повлекло за собой волну возмущения в россии. Из страны уже сбежали более 260 тысяч мужчин.
- Официально границы еще не закрыли, однако людей призывного возраста уже не выпускают. Ожидается, что 28 сентября россия закроет границы для мужчин, подлежащих мобилизации.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что рф закрыла на въезд и выезд Ростовскую область. В Белгородской области личному составу, прибывающему в сборные пункты, объявляют список, который необходимо приобрести за свой счет.
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